В Казахстане за сутки выявлено 648 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 115;
- город Нур-Султан — 97;
- Павлодарская область — 76;
- Костанайская область — 74;
- Северо-Казахстанская область — 71;
- Акмолинская область — 60;
- город Алматы — 55;
- Алматинская область — 30;
- Восточно-Казахстанская область — 25;
- Западно-Казахстанская область — 16;
- Туркестанская область — 9;
- Атырауская область — 6;
- Жамбылская область — 6;
- Кызылординская область — 4;
- Мангистауская область — 2;
- город Шымкент — 1;
- Актюбинская область — 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 978 тыс. 362 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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