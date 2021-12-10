В Казахстане за сутки выявлено 648 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 115;

- город Нур-Султан — 97;

- Павлодарская область — 76;

- Костанайская область — 74;

- Северо-Казахстанская область — 71;

- Акмолинская область — 60;

- город Алматы — 55;

- Алматинская область — 30;

- Восточно-Казахстанская область — 25;

- Западно-Казахстанская область — 16;

- Туркестанская область — 9;

- Атырауская область — 6;

- Жамбылская область — 6;

- Кызылординская область — 4;

- Мангистауская область — 2;

- город Шымкент — 1;

- Актюбинская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 978 тыс. 362 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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