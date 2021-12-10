В Монголии ревакцинацию против COVID-19 прошли больше 783 тысячи человек

CentralAsia (MNG) - В Монголии с 25 августа началась дополнительная вакцинация, в первую очередь бустерную дозу получили медицинские работники и пожилые люди. С 13 сентября в стране начали вводить третью дозу вакцины всем гражданам старше 18 лет.

Вчера по стране 7 055 человек получили бустерную дозу вакцины от коронавируса. В результате количество людей, получивших дополнительные дозы для восстановления иммунитета вакцины, увеличилось до 783 492 человека. Это 24,0 процента населения и 41,3 процента населения старше 18 лет.

На сегодняшний день охват первой дозой достиг 69,5%, второй дозой – 66,2% и третьей дозой – 24% от общей численности населения. По состоянию на 10 декабря в Монголии первую дозу вакцины от коронавируса получили 2 млн 262 тыс. 458 человека (69,5 %), вторую – 2 млн 155 тыс. 257 (66,2%), третью - 783 тыс. 492 (24,0%).

«Монголия начала с раннего введения противовирусных препаратов в рамках организованной акции. Мы уверены, что в случае необходимости Монголия получит больше вакцин против COVID. На данный момент у нас есть запасы вакцины 7,7 миллиона доз», - сказал советник министерства здравоохранения Батбаяр Очирбат.

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