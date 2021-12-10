В США разрешили ревакцинировать подростков от COVID-19

CentralAsia (CA) - В США подростков 16-17 лет разрешили прививать третьей дозой вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Решение основано на предыдущем анализе данных FDA об иммунном ответе, которые подтвердили эффективность использования бустерной, третьей дозы вакцины у лиц в возрасте 18 лет и старше.

Теперь в США для лиц в возрасте 16-17 лет бустерная вакцинация разрешена не менее чем через шесть месяцев после первичного полного курса.

«Вакцинация и ревакцинация, когда они соответствуют критериям, вместе с другими профилактическими мерами, такими как ношение масок и избегание больших скоплений людей и плохо вентилируемых помещений, остаются нашими самыми эффективными методами борьбы с коронавирусом», - заявила исполняющая обязанности комиссара FDA доктор медицины Джанет Вудкок.

19 ноября федеральный регулятор США рекомендовал получить дополнительную, третью прививку людям в возрасте 65 лет и старше, а также людям в возрасте 18-64 лет, которые могут столкнуться с серьезными осложнениями при заболевании COVID-19, в частности, людям с хроническими заболеваниями и людям, чья профессиональная деятельность увеличивает их риск заражения.

Ранее регулирующие органы США расширили право на бустерную вакцинацию, и теперь каждый взрослый американец имеет право ее получить.