В Узбекистане расходы бюджета на предстоящий год устанавливаются в размере 25,6% к ВВП

CentralAsia (UZ) - Экономический рост в Узбекистане на следующий год прогнозируется в размере 6%, уровень инфляции – 9%, дефицит консолидированного бюджета – 3% к валовому внутреннему продукту (ВВП), а также верхний предел вновь подписанного государственного внешнего долга – 4,5 миллиарда долларов США, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистанаю

По данным пресс-службы, исходя из доходов Государственного бюджета, расходы бюджета на предстоящий год устанавливаются в размере 25,6% к ВВП.

Законом почти 45% из расходов на социальную сферу предусматривается на сферу образования, в частности 8,6 триллиона сумов ($790 млн.) – на сферу дошкольного образования, 30,8 триллиона сумов ($2, 85 млрд.) – на сферу народного образования, 7,5 триллиона сумов ($693 млн.) – на среднее специальное и высшее образование.

Кроме того, в 2022 году из бюджета на сферу здравоохранения (включая расходы на централизованные инвестиции) предусмотрено выделение средств в размере 24 триллионов сумов ($2,2 млрд), что на 3,5 триллиона сумов, или на 17% больше утвержденного на 2021 год.