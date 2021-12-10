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Международный аэропорт Самарканда открылся после строительства

CentralAsia (UZ) -  Международный аэропорт «Самарканд» с 10 декабря возобновляет работу, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Воздушная гавань снова готова к приёму местных и международных рейсов. Полностью завершено строительство нового аэродромного комплекса, включающего в себя: новую взлетно-посадочную полосу длиной 3 105 метров и шириной 60 метров; перрон на 24 стоянки для воздушных судов; новые рулежные дорожки, а также подъезды к взлётно-посадочной полосе и перрону; установленные на аэродроме современное энергосберегающее светосигнальное оборудование и система посадки, соответствующие второй категории ИКАО.

Самаркандский аэропорт закрылся на ремонт 20 октября. В это время строился новый аэродромный комплекс для гостей саммита ШОС, который пройдет в Самарканде в 2022 году.

Предполагалось завершить работы в течение месяца, но в ноябре срок продлили до 15 декабря. Однако работы удалось завершить раньше ожидаемого срока.

Закрытие продлилось 51 день — более полутора месяцев. Всё это время рейсы перенаправлялись в аэропорты Навои, Бухары и Карши, откуда пассажиры добирались до Самарканда по земле. В частности, между Карши и Самаркандом курсировали спецрейсы Afrosiyob.

Сейчас идёт строительство нового аэровокзального комплекса. Новый терминал аэропорта сооружается в виде открытой книги. На его крыше будет изображена светящаяся карта звездного неба с некоторыми созвездиями, узнаваемыми с воздуха, особенно при посадке ночью.

Реконструкцией аэропорта в Самарканде занимаются турецкая инженерно-строительная компания Kiklop и отечественная Primetime Group.

После реконструкции аэропорт сможет принимать 1200 пассажиров в час — вдвое больше, чем теперь. Общая стоимость проекта составляет $62 млн.

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