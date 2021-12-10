В Узбекистане в течении месяца за взятку задержан второй сотрудник Генпрокуратуры

CentralAsia (UZ) - Заместитель начальника одного из управлений Генеральной прокуратуры Узбекистана Ш. В. задержан по подозрению в получении взятки в размере $3 тыс. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По данным Генпрокуратуры РУз, Ш. В. через своего родственника Ш. Н. обещал гражданину А. К. добиться через своих знакомых закрытия уголовного дела, возбуждённого в отношении последнего прокуратурой Бухарской области. За это 27 ноября он получил от А. К. $3000.

7 декабря Генпрокуратура возбудила в отношении Ш. В. уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и части 1 статьи 28 через 211 (дача взятки), а также в отношении Ш. К. — по части 1 статьи 212 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса. Подозреваемый Ш. В. задержан.

Информация о совершаемом преступлении поступила по номеру «телефона доверия» Управления собственной безопасности Генпрокуратуры, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании замначальника главного управления Генпрокуратуры Узбекистана при получении взятки в размере $29 тысяч.

Напомним, что три бывших генпрокурора Узбекистана - Рашид Кадыров, Отабек Муродов и Ихтиёр Абдуллаев в разные годы осуждены и приговорены к различным срокам. Бывший генпрокурор Отабек Муродов приговорен к 5 годам ограничения свободы, Ихтиёр Абдуллаев к 19 годам, Рашид Кадыров на 10 лет. Все трое признаны виновными в ряде преступлений, среди которых взяточничество, коррупция и злоупотребление служебным положением.

В настоящее время генпрокурором Узбекистана является Нигматулла Йулдашев. Об был назначен на эту должность в июне 2019 года. Йулдашев также исполнял обязанности президента Узбекистана со 2 по 8 сентября 2016 года, после смерти первого президента Ислама Каримова.