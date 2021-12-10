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АБР выделит Узбекистану кредит на $100 миллионов для развития малых и средних предприятий

CentralAsia (UZ) -  Азиатский банк развития утвердил заем в размере 100 млн долларов США, для помощи Узбекистану в проведении реформ, направленных на улучшение благоприятных условий для малых и средних предприятий в стране.

Заем будет финансировать первую подпрограмму Программы развития малых и средних предприятий АБР и включает эквивалент 20 миллионов долларов США в узбекских сумах, сообщает пресс-служба АБР.

«Узбекистан продолжает ускорять свой переход к рыночной экономике, и МСП внесли существенный вклад в экономический рост и создание рабочих мест в стране», - сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. «Эта программа основана на давней поддержке АБР малых и средних предприятий в Узбекистане и поможет улучшить благоприятную среду для этих предприятий, позволяя им стать движущими силами диверсифицированного роста под руководством частного сектора».

На МСП в Узбекистане приходится более половины валового внутреннего продукта и около двух третей официальных и неформальных рабочих мест. Действуют почти полмиллиона малых и средних предприятий, хотя многие из них пострадали от пандемии коронавируса (COVID-19), особенно в сфере туризма.

С тех пор, как Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году, банк выделил займы, гранты и техническую помощь на сумму более 10 миллиардов долларов для поддержки развития страны.

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