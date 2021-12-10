Нарколог опроверг популярные мифы об употреблении алкоголя

CentralAsia (CA) - «Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

«Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки - способ достаточно смертельный, как и чередование», - сказал Брюн.

Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.

«Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует - потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», - предупредил нарколог.

Брюн рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» - это тоже миф.

«Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», - добавил он.