В 2022 году в России введут бессрочную IT-карту мигранта

CentralAsia (CA) - Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что в миграционной политике России зреют перемены, передает «Российская газета».

«Реформа законодательства дорабатывается, к середине 2022 года ее проект будет внесен в Госдуму, а к концу года, с принятием закона, мы вводим цифровую IТ-карту мигранта. IТ-карта заменит паспорта работников стран исхода и будет документом, удостоверяющим личность. Она будет действительна 10 лет на всей России, а патент на работу привязан к региону выдачи. Через 10 лет, если у владельца карты не будет нарушений, она станет бессрочной», - сказал он.

Коженов сообщил о том, что готовятся электронные реестры работодателей и мигрантов. Они будут регулировать «цифровой» наем на работу иностранцев. Так Коженов косвенно опроверг информацию о том, что миграция будет сокращаться. Наоборот, по данным МВД, в 2021 году выросло число иностранцев, вставших на учет. Если в 2020 году их было 8 млн 327 тыс. 024, то в 2021 году выросло до 10 млн 616 тыс. 980 человек.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2021 году в России мигрантов так же стало больше, но есть их дефицит в доставке и строительстве. Правда, как отмечают в ЕЭК, ссылаясь на исследования социологов МГУ, конкуренцию мигрантам отечественные рабочие могут составить лишь в строительстве, где мигрантов трудится до 55%. А вот сфере ЖКХ (до 35% мигрантов) и особенно в сельском хозяйстве (до 27%) дефицит рабочей силы сохранится.

Отсюда прогноз ЕЭК: с 2022 года намечается переориентация иностранной рабочей силы на «целевые» отрасли - ЖКХ, складскую деятельность и особенно сельское хозяйство. Именно на эти виды деятельности будет легче получить IТ-карту мигранта.

Косвенным свидетельством новой тенденции стало то, что выросло число иностранцев, получивших гражданство РФ - с 504 тыс. 782 за 2020 год до 609 тыс. 905 за неполный 2021 год. Причем, по данным ЕЭК, через организованные преступные группировки (ОПГ) наметился спрос на заключение фиктивных браков, что решает проблему приобретения российского гражданства.

Намечается переориентация иностранной рабочей силы на «целевые» отрасли

«Мы об этом знаем. По браку вид на жительство давать продолжим, а вот гражданство без детей - нет. Тем более цифровую IТ-карту получить будет невозможно», - говорит Коженов.