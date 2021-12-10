Протесты в Таджикистане: Власти Таджикистана возбудили уголовные дела в отношении участников митинга в Хороге

CentralAsia (TJ) - Правоохранительные органы Таджикистана возбудили уголовные дела в отношении участников митинга в Хороге 25-28 ноября. Об этом сообщила ведомственная газета МВД «Конун ва чомеа» («Закон и общество») в выпуске от 9 декабря, передает «Азия-Плюс».

Сколько человек проходят по этим уголовным делам, не сообщается, указано только, что это лица, «причастные к массовым беспорядкам» и другим противоправным действиям.

Митинг в Хороге — административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) РТ — начался после того, как сотрудники правоохранительных органов утром 25 ноября застрелили 29-летнего Гулбиддина Зиёбекова при попытке задержания. Мужчину обвиняли во взятии в заложники и избиении помощника районного прокурора. Несколько тысяч человек вышли на центральную площадь Хорога с требованием расследования гибели Зиёбекова. В столкновениях местного населения с силовиками были ранены по меньшей мере 10 гражданских лиц и 5 сотрудников правоохранительных органов.

Местные жители сообщали о троих убитых (Зиёбеков в их числе). К городу стянули военных, в Хороге и других районах области отключили интернет и сотовую связь. Митингующие разошлись к вечеру 28 ноября — после завершения переговоров с властями. Представители правительства пообещали удовлетворить часть требований митингующих, в частности, провести расследование убийства Зиёбекова и наказать виновных, не преследовать участников протестов и восстановить все виды связи с регионом.

Газета МВД иначе интерпретирует события в Хороге. «Руководители и члены организованной преступной группы для достижения своих преступных целей использовали случившееся (гибель Зиёбекова) как повод для сбора людей перед органами исполнительной власти ГБАО и города Хорога», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время событий 12 сотрудников правоохранительных органов «подверглись нападению и получили различные травмы». При этом о жертвах и пострадавших среди мирного населения не упоминается.

«В целях тщательного, прозрачного и объективного расследования инцидента, а также привлечения виновных к ответственности по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона образована оперативно-следственная группа, которую возглавил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон. В состав группы вошли 20 сотрудников правоохранительных органов и 6 представителей гражданского общества», — сообщает издание.

В соцсетях жители ГБАО пишут, что власти отказываются выполнять договоренности с участниками протеста, в частности, не привлекать к ответственности митинговавших. Не выполнено и другое обещание: в Хороге и других районах автономии до сих пор, спустя почти две недели после завершения митинга, интернет не доступен для населения.

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