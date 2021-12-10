Казахстан стал лидером по закупкам грузовых автомобилей, произведенных в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В январе-октябре текущего года Узбекистан экспортировал 714 грузовиков на сумму 11,5 миллиона долларов в восемь зарубежных стран. Это на 37 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Госкомстата Узбекистана, большая часть грузовиков местного производства была продана в соседний Казахстан (505 единиц или более 70 процентов). Импортерами грузовиков из Узбекистана являются Кыргызстан (84), Сингапур (71), Афганистан (29) и другие страны.

По данным, всего за 10 месяцев 2021 года в Узбекистане было произведено 3257 грузовиков. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре 2020 года, когда пандемия коронавируса достигла пика, в стране было произведено 3306 грузовиков. За аналогичный период 2019 года этот показатель составил 4440.