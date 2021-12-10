Узбекистан «сожалеет», что открыл дорогу приложению TikTok - СМИ

CentralAsia (UZ) - Официальный Ташкент сожалеет, что открыл дорогу китайскому сервису TikTok, сообщается в статье Eurasianet.org от 8 декабря.

На прошлой неделе в Ташкенте отменили концерт с участием российских звезд TikTok, что разочаровало сторонников новой молодежной культуры.

Eurasianet пишет, что пока неизвестно, какое государственное учреждение решило отменить шоу, которое должно было пройти 25 декабря на крупнейшей столичной площадке Humo Arena.

Событие было объявлено билетным агентством iTicket.uz 6 декабря и одобрено в заявлении Министерства культуры, опубликованном на следующий день. Однако министерство позднее заявило, что не имеет никакого отношения к принятому решению, и обвинило в этом администрацию города Ташкента и МВД.

В июле пользователи TikTok в Узбекистане заговорили о проблемах с доступом к приложению. Потому что правительство приняло закон, согласно которому данные пользователей социальных сетей должны храниться в местных базах данных.

Однако «Узбектелеком» начал выбирать, какую социальную сеть блокировать.

Популярное приложение Telegram в Узбекистане перестало работать в прошлом месяце, но вновь открылось после резонанса в соцсетях.

Платформа TikTok, принадлежащая базирующейся в Пекине ByteDance и используемая миллиардом людей каждый месяц, как и Twitter, оказались в списке заблокированных.

В то же время в прошлом году влиятельный мэр Ташкента Джахонгир Артикходжаев принял участие в молодежном форуме тиктокеров и высказался о поддержке свободомыслящей молодежи.

Российские исполнители, которые должны были принять участие в мероприятии в Ташкенте, хорошо известны в TikTok, у них в несколько раз больше подписчиков на TikTok, чем на других платформах, таких как Instagram.

Правительство Узбекистана уделяет этой возрастной группе большое внимание.

В заявлении Министерства культуры Узбекистана говорится, что фестиваль может «негативно повлиять на умы и мировоззрение молодых людей» и подорвать традиционную культуру и воспитание».

Но узбекистанцы уже научились обходить цензуру.

Летняя блокировка увеличила количество скачиваний VPN, а число подписчиков TikTok продолжало расти.

У 20-летней Нисо Мамедовой более 80 000 подписчиков, она снимает видео о феминизме, путешествиях и учебе. Другой молодой житель Ташкента, ведущий блог под псевдонимом Meecklaygerk, собрал около 60 000 подписчиков.

Эти цифры конечно малы по сравнению с 13,3 миллионами подписчиков у уроженца Узбекистана, тиктокера Рахима Абрамова, в чьих клипах сочетаются музыка и комедия, и который возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых русскоязычных TikTokers в 2020 году.

С такими историями успеха блокировка TikTok в Узбекистане выглядит сложной задачей, заключает Eurasianet.org.