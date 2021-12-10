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В России выявили 30 873 случая COVID за сутки

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 30 тыс. 873 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2261 (7,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 956 тыс. 679 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 230,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 629 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 653 тыс. 466 человек.

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