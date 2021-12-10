В России выявили минимум смертей от COVID-19 с 1 ноября

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1176 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 89 и Московской области — 56.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 287 тыс. 180 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,9 млн, из них выздоровели — 8,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 653 тыс. 466 пациентов.