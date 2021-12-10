Протесты в Таджикистане: Бывший глава ГБАО Ёдгор Файзов рассказал, с чего начался митинг в Хороге

CentralAsia (TJ) - В 14-минутном интервью на местном телеканале «Бадахшан» бывший глава области Ёдгор Файзов сказал, что во всем виноват Хабиб Махмадов – сотрудник местной милиции, а помощника прокурора - Абдусалома Абирзода, получается, оговорили местные жители, передает «Азия Плюс».

По его словам, трагические события начались с действий сотрудника УВД Хабиба Махмадова.

«Этот человек, который для выдачи фальшивого паспорта потребовал у девушки (к которой, по словам жителей области, приставал прокурор) деньги и товары, стал причиной начала беды. Он не сдержал своего обещания и посоветовал девушке обратиться к помощнику прокурора (Абдусалом Абирзода)», - говорит Файзов.

Ёдгор Файзов отметил, что этот разговор (девушки с прокурором) разозлил молодых людей (местных жителей) и они попросили вызвать помощника прокурора и наказать его, а также чтобы он извинился.

При этом Файзов не упоминает, что именно сказал помощник прокурора упомянутой девушке.

«Когда случился этот инцидент, и начались розыскные работы, я попросил молодых людей прийти в прокуратуру для дачи показаний, чтобы рассмотреть инцидент в рамках закона. Когда мне позвонил дежурный и сообщил, что ко мне пришли поговорить жители Рошткалинского района, девушка с отцом и несколько молодых людей, я сказал, что приму их во второй половине дня, после 16:00 и чтобы были только девушка и ее отец. Ввел в курс дела также заместителя председателя области Алишера Мирзонабота», - говорит экс-глава области.

По словам Файзова, в 16 часов Шоназарова (указана только фамилия девушки) и ее отец пришли к нему, несколько молодых людей тоже настояли на своем присутствии при беседе.

«Я согласился, чтобы молодые люди тоже присутствовали. Узнал Сорбона, мы с ним раньше вместе работали, про остальных разузнал позже. Я обратился к Шоназаровой с просьбой рассказать мне ни как председателю, а как отцу, чтобы она говорила правду», - говорит в фильме Файзов.

«Дело в том, что ее депортировали из Москвы, а она снова хотела уехать туда, для чего ей нужен был загранпаспорт с фальшивыми именем и фамилией. Именно для этого девушка и пришла в УВД района. А Хабиб Махмадов, тоже уроженец села Тавдем, обещал ей помочь в этом деле. Она сказала, что он потребовал принести 300 сомони и мелкий рогатый скот (козу). Она согласилась и принесла деньги и козу. Затем ходила за Хабибом почти месяц, но проблема так и не решилась», - рассказал Файзов.

После этого Махмадов, как отмечает бывший глава области, переправил девушку к Абирзода, помощнику прокурора, дал ему ее номера, а номера помощника прокурора - Шоназаровой.

Файзов говорит, что в беседе Шоназарова сказала, что она не выходила на связь с помощником прокурора, и что он сам позвонил ей и предложил: «давай встретимся и решим вопрос по твоему паспорту», - приводит в сюжете слова девушки Файзов.

«Когда эта новость дошла до молодежи района, все знают, что произошло дальше», - говорит в фильме Файзов.

Он добавил, что потом появились слухи, будто на девушку давят в прокуратуре, что ее оскорбляют.

«Во время беседы я спросил девушку так ли это, она ответила, что никто ее не оскорблял, но допрос (по факту инцидента с прокурором было разбирательство в прокуратуре) тянулся очень долго, отчего она устала, - продолжил рассказ Файзов. – Я спросил, чем могу ей помочь. Она попросила решить вопрос с паспортом, но я ей отказал в этом, сказав, что это незаконно».

Тогда она, по его словам, попросила вернуть ей деньги и скот, которые у нее взял Хабиб Махмадов.

«Через два дня деньги и скот были возвращены ей», - говорит в сюжете Файзов.

По его словам, в ходе беседы молодые люди просили девушку рассказать главе области все, что она рассказывала им, но она заявила, что ей больше нечего сказать.

«Молодым людям я сказал, что они поступили мерзко и допустили ошибку (они сняли на видео помощника прокурора с требованием извиниться на камеру за приставания к девушке). Это отрицательно сказалось на жизни и репутации ГБАО. Представьте себе молодого человека из Бадахшана, который сделает то же самое в другой части Таджикистана. По правде говоря, если судить по тому, что из-за одного телефонного разговора унижается честь и достоинство человека, то это не поддается никакой логике», - говорит Файзов.

При этом он подчеркнул: «фактически, когда я спросил девушку об оскорблении, предложении о сексуальном отношении, она ответила, что такого не было, он (помощник прокурора) просто предложил встретиться».

Экс-глава области также заметил, что, так как все началось с Хабиба Махмадова, то он и является главным виновником инцидента.

«Этот человек не смог решить вопрос и посоветовал девушке связаться с помощником прокурора. Таким образом, если мы посмотрим на дело с этой точки зрения, то проблему инициировал именно Хабиб Махмадов» - считает он.

Ёдгор Файзов также отметил, что «этот инцидент не имеет ничего общего с религией, и нигде не сказано, что девочка-исмаилитка не имеет право разговаривать с человеком другой религии, национальности или расы. Сегодня есть девушки из исмаилитской общины, которые выбрали своих супруг из суннитов, христиан и католиков, никто это не запрещает.

О фильме

Интервью Файзова - это часть документального фильма продолжительностью почти 47 минут, который был продемонстрирован в передаче «Неруи Конун» (Сила Закона) по местному каналу ТВ «Бадахшан» 9 декабря. Он был посвящен событиям в Хороге 25-28 ноября и в нем говорится об официальной версии произошедшего.

В частности, рассказывается предыстория конфликта, которая кардинально отличается от ранее озвученной.

Так, в продолжение слов Файзова говорится о том, что девушка сама названивала помощнику прокурора Абирзода, и согласно табуляграмме телефонных звонков эти беседы в целом продолжались 59 минут. Сам Абирзода звонил ей пару раз и разговаривал в целом не более полторы минуты.

Авторы фильма говорят, что действия Абирзоды на предмет домогательства были проверены следственными органами и состава преступления в них не было обнаружено.

При этом ничего не сказано об участии Абирзода и его действиях в вопросе оформления фиктивного паспорта для Шоназаровой.

Также в фильме говорится о действиях Гулбиддина Зиёбекова, в частности, его обвиняют в неповиновении следственным органам и неявке на допрос в связи с предъявленными ему обвинениями.

Говоря о митингах, авторы фильма говорят, что 25 ноября «члены преступной группировки города Хорога и Рошткалы в целях реализации своих преступных намерений и своих корыстных целей создали на площади Исмоила Сомони города Хорога незаконный митинг».

Далее говорится, что эти группы также напали на сотрудников прокуратуры и милиции в областной милиции и на территории администрации области и нанесли представителям органов правопорядка ранения различной тяжести.

Также отмечено то, что у сотрудников национальной безопасности в ходе беспорядков был похищен автомат «Калашников» с 30 пулями, а отдельные группы несколько раз пытались напасть на пограничную заставу Хорога.

Говорится в фильме и об инциденте с исполняющим обязанности главы области Алишером Мирзонаботом, который 27 ноября вышел к митингующим и «в рамках своих полномочий дал исчерпывающие ответы на вопросы митингующих, призывая их к порядку».

«Но участники митинга из хулиганских побуждений и ненависти напали на него и его спутников с целью намеренного причинения вреда их здоровью и жизни с использованием ножей и топоров. В результате чего они получили серьезные травмы. С целью предотвращения хулиганских нападений органы правопорядка были вынуждены сделать предупреждающие выстрелы в воздух», - говорится в фильме.

Сообщается, что для расследования этого случая Генпрокуратурой страны возбуждены уголовные дела. Сообщается и о том, что в результате последних событий область и страна понесли ущерб на несколько миллионов сомони.

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