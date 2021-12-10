Вас будут душить, настраивая против Беларуси, - Лукашенко обратился к странам ЕАЭС

CentralAsia (CA) - США и коллективный запад от своей политики не уйдут, заявил 10 декабря в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Им нужен повод для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот очередной повод нашли — беженцы. Вы знаете, что не мы породили эту проблему, в том числе и не вы, бывшие советские республики. Но это используется, в том числе как предмет давления на Беларусь. Этот процесс будет нарастать и мы обладаем информацией, что в ваши МИД пошли визитеры из западных стран и США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь. Вы знаете, что уже введен пятый пакет санкций против Беларуси. Говорят, что готовят 6-й, и 7-й. Неизвестно, сколько будет. Это экономическое давление для удушения Белоруссии, для смены не только государственной власти, но и, как они говорят, государственного строя», - заявил глава страны.

Лукашенко сказал, что республике приходится противостоять этому всему и поблагодарил все страны-участницы, в особенности Россию, за поддержку. «Вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям. Моя просьба, чтобы мы были все вместе. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится», - добавил он.

По его словам, реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов.