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Вирусологи назвали самый опасный сценарий эволюции коронавируса

CentralAsia (CA) -  Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы приведет к самой опасной мутации COVID-19. Об это в беседе с «URA.RU» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам.

«Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет «выключать» иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь», — пояснил медик.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил, что мутации S-белка, находящийся на поверхности коронавируса, также имеют потенциальную опасность. «В этом случае есть вероятность, что вакцины придется менять, что-то добавлять», — добавил специалист.

Ранее в Южной Африке появился новый штамм коронавируса «Омикрон». Ученые выяснили, что этот вариант содержит больше 30 мутаций. Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предположил, что «Омикрон» мог образоваться в организме ВИЧ-инфицированного. В Роспотребнадзоре рассказали, что в большинстве случаев заболевание штаммом «Омикрон» выражается в слабости, повышении температуры и головной боли.

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