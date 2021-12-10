Британские ученые назвали напиток, увеличивающий риск развития рака груди на 80%

CentralAsia (CA) - Британские ученые заявили, что молоко может значительно увеличить риск развития онкологических заболеваний. У женщин, употребляющих молоко, вероятность возникновения рака груди возрастала до 80%. Об этом сообщил изданию Express доктор медицинских наук Гэри Фрейзер из университета Лома.

Исследователи изучили медицинские карты более чем 50 тыс. женщин за восьмилетний период. Был изучен возраст пациенток, их репродуктивные функции, предпочтения в еде, вредные привычки, а также физическая активность. Выяснилось, что потребление молока привело к развитию рака груди у 1057 женщин.

Изначально медики искали связь между возникновением недуга и потреблением сои, однако в ходе исследования выяснилось, что причиной возникновения рака стало употребление молока.

«Исследование показало, что ежедневное употребление молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80%», — заявил один из ученых.

Эксперты считают, что такой эффект потенциально может быть связан с естественными стимуляторами, содержащимися в молоке, способствующими росту и делению клеток.

Ученые отметили, что подобные выводы требуют дополнительных исследований и подчеркнули, что у них имеются противоречивые сведения, из которых следует, что, например, употребление молочных йогуртов приводит к снижению рисков возникновения онкологии, а при употреблении сыра Чедер они возрастают.