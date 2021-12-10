В Москве девушка выпрыгнула с балкона, чтобы спастись от таджика-насильника. Он догнал ее и ударил ножом в шею

CentralAsia (TJ) - В Москве 28-летний таджик заманил под предлогом уборки 20-летнюю девушку к себе домой, а затем избил ее и изнасиловал. Пострадавшая в попытке спастись выпрыгнула из окна 4-го этажа, после чего тот вышел на улицу и нанес ей несколько ударов ножом в шею. Подробный репортаж выпустил телеканал НТВ.

Насильника спугнули очевидцы, которые оперативно вызвали полицию и скорую. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оказалось, что в тот момент в его квартире находились еще две женщины 37 и 22 лет, их руки были перевязаны скотчем.

28-летний гражданин Таджикистана Толибчон Аминов задержан. На него возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании, покушении на убийство и незаконном лишении свободы, совершенном в отношении двух лиц.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения