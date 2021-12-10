В Узбекистане прервали прямой эфир заседания депутатов и показали вместо него чемпионат по боксу

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане трансляция в прямом эфире заседания Законодательной палаты была прервана и вместо него показан чемпионат по боксу.

Узбекистанский блогер «Davletov» заявил на своей странице в соцсетях, что парламент не выполняет указов президента, а депутаты обманывают избирателей.

Пленарное заседание Законодательной палаты шло в прямом эфире всего 48 минут. Однако в прямо эфире не прозвучало обсуждений по актуальным вопросам. Хотя, ранее сообщалось, что на заседании планируется обсуждение депутатами существующих проблем в разных сферах. К примеру, ответ министра финансов Тимура Ишметова на парламентский запрос об усилении общественного контроля за обеспечением прозрачности государственных органов, закон о процедуре изъятия земельных участков для общественных нужд в обмен на компенсацию.

Позднее данный инцидент прокомментировали в пресс-службе Законодательной палаты. В пресс-службе заявили, что трансляция заседания была прервана из-за чемпионата по боксу.

Телеканал UzReport прекратил трансляцию заседания нижней палаты с целью трансляции ранее запланированного чемпионата по боксу с 11:00, - говорится в сообщении парламента Узбекистана.