В Узбекистане прервали прямой эфир заседания депутатов и показали вместо него чемпионат по боксу 

- Узбекистан, общество
- 18:33, 10 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане трансляция в прямом эфире заседания Законодательной палаты была прервана и вместо него показан чемпионат по боксу.
Узбекистанский блогер «Davletov» заявил на своей странице в соцсетях, что парламент не выполняет указов президента, а депутаты обманывают избирателей.
Пленарное заседание Законодательной палаты шло в прямом эфире всего 48 минут. Однако в прямо эфире не прозвучало обсуждений по актуальным вопросам. Хотя, ранее сообщалось, что на заседании планируется обсуждение депутатами существующих проблем в разных сферах. К примеру, ответ министра финансов Тимура Ишметова на парламентский запрос об усилении общественного контроля за обеспечением прозрачности государственных органов, закон о процедуре изъятия земельных участков для общественных нужд в обмен на компенсацию.
Позднее данный инцидент прокомментировали в пресс-службе Законодательной палаты. В пресс-службе заявили, что трансляция заседания была прервана из-за чемпионата по боксу.
Телеканал UzReport прекратил трансляцию заседания нижней палаты с целью трансляции ранее запланированного чемпионата по боксу с 11:00, - говорится в сообщении парламента Узбекистана.