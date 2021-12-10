Президент Узбекистана принял гендиректора российской компании «Уралхим»

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 9 декабря принял члена совета директоров, генерального директора компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина.

Были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшим российским производителем минеральных удобрений.

Особое внимание уделено реализации перспективных инвестиционных проектов по производству азотных, фосфорных и сложных удобрений с освоением ресурсной базы.

Достигнута договоренность о налаживании взаимодействия в сфере научно-технических разработок и подготовки квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба главы государства.