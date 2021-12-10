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Предприниматели Узбекистана заработали на экспорте дынь и арбузов $22 миллиона

CentralAsia (UZ) -  За 10 месяцев текущего года Узбекистан экспортировал за рубеж 80,6 тысячи тонн дынь и арбузов.

Как сообщает Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, это принесло отечественным предпринимателям 22,1 миллиона долларов США. Объем экспорта бахчевых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 23,2 тысячи тонн.

В течение года арбузы и дыни из Узбекистана закупали 23 государства. При этом наибольший интерес к продукции республики проявил Казахстан, куда было поставлено 33,3 тысячи тонн.

На втором месте Россия, объем экспорта в которую составил 20,2 тысячи тонн бахчевых. Кыргызстан закупил 13,8 тысячи тонн.

Кроме того, еще 5,6 тысячи тонн дынь и арбузов приобрела Украина, 2,9 тысячи тонн – Латвия, по 1,4 тысячи тонн – Беларусь и Таджикистан, 1,2 тысячи тонн – Германия.

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