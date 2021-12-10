Президент Узбекистана выступил на саммите Евразийского экономического союза

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции

По информации пресс-службы главы государства, в саммите, прошедшем под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали Почетный Председатель Совета, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Кубы – страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Мигель Бермудес и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В повестку дня заседания вошли вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и углубления интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС, в том числе практического взаимодействия в области экономики, торговли, промышленности, транспорта, таможенного администрирования, цифровизации и других направлениях.

Президент страны обозначил наиболее актуальные задачи, требующие совместных решений.

Лидер Узбекистана указал на важность устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле. В связи с этим выражена готовность к совместной выработке подходов и механизмов по созданию наиболее благоприятных условий для увеличения товарооборота со странами ЕАЭС.

Глава государства, вновь подчеркнув актуальность углубления промышленной кооперации, предложил наладить это взаимодействие на системной основе, в том числе путем участия в создании онлайн–Карты индустриализации в рамках организации.

Отмечена возможность присоединения Узбекистана к программе внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок. Поддержана инициатива о создании Цифровой экосистемы развития логистических цепочек ЕАЭС.

В заключение своего выступления Мирзиеев вновь подтвердил твердую приверженность Узбекистана углублению взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза.

Узбекистан с декабря 2020 года является наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.