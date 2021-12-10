Вуз из США откроет новый университет в Узбекистане по подготовке кадров для нефтегазовой сферы

CentralAsia (UZ) - Компания Jizzakh Petroleum поддержит открытие в Самаркандской области международного англоязычного университета, сообщила пресс-служба компании.

Sanoat Energetika Guruhi (владелец бренда Jizzakh Petroleum) заключило соответствующее соглашение с Горной школой Колорадо в рамках национальной программы совершенствования образовательной системы.

Самаркандский международный технологический университет предоставит студентам учебные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры, соответствующие международным стандартам.

Вуз будет готовить специалистов для нефтегазовой сферы Узбекистана, в том числе Ферганского НПЗ и будущего Каракульского газохимического комплекса. Также здесь будут обучаться кадры для металлургических проектов в Тебинбулаке и Темиркане.

Также в университете будут работать центры профессионального развития.

Учебный процесс в университете будет организован на основе программ американской стороны. Горная школа Колорадо окажет содействие в разработке академического мастер-плана и учебных программ, а также в найме преподавателей и руководства.

Также американский вуз поможет создать инновационный центр и лабораторию по образцу собственного Центра предпринимательства и инноваций McNeigh.

Вице-президент по глобальным инициативам Горной школы Колорадо Джон Брэдфорд отметил, что для одного из ведущих авторитетных вузов в сфере ответственного подхода к ресурсам «большая честь поделиться своим 150-летним опытом» с узбекской стороной.

Сейчас потребность в учёных и инженерах, понимающих технические, социальные, политические и экологические проблемы в сфере добычи ресурсов, велика как в США, так и во всём мире.

«Строительство университета в Самарканде — это прекрасная возможность переосмыслить инженерное образование 21 века», — добавил Брэдфорд.

Акционер Jizzakh Petroleum Бахтиёр Фазылов отметил значимость академического сотрудничества и интеграции с зарубежным образовательным пространством для Узбекистана в новую эпоху.

Областная администрация уже выделила в пригороде Самарканда участок под кампус университета, говорится в сообщении.