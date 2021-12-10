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Гроссмейстер из Узбекистана занял первое место на международном шахматном турнире в Испании
Шахматы
Шахматы

CentralAsia (UZ) -  Наряду со 150 талантливыми шахматистами из более чем 30 стран за победу на международном шахматном турнире “El Llobregat” в городе Кастелдефелсе провинция Барселона, Испания, боролся гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, сообщает ИА “УзА”.

После 6-го тура турнира Нодирбек Абдусатторов отставал от лидеров на пол-очка, но обқграл соперников в 7-м и 8-м турах.

Сначала он обыграл голландца Томаса Бердсена черными фигурами. В 8-м же туре белыми фигурами был побежден азербайджанец Эльтаджа Сафарли. В последнем туре он сыграл вничью с Сантосом Латасой из Испании и занял первое место в международном турнире с 7 очками из 9 возможных.

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