Гроссмейстер из Узбекистана занял первое место на международном шахматном турнире в Испании

Шахматы

CentralAsia (UZ) - Наряду со 150 талантливыми шахматистами из более чем 30 стран за победу на международном шахматном турнире “El Llobregat” в городе Кастелдефелсе провинция Барселона, Испания, боролся гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, сообщает ИА “УзА”.

После 6-го тура турнира Нодирбек Абдусатторов отставал от лидеров на пол-очка, но обқграл соперников в 7-м и 8-м турах.

Сначала он обыграл голландца Томаса Бердсена черными фигурами. В 8-м же туре белыми фигурами был побежден азербайджанец Эльтаджа Сафарли. В последнем туре он сыграл вничью с Сантосом Латасой из Испании и занял первое место в международном турнире с 7 очками из 9 возможных.