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Боец ММА из Узбекистана напал на полицейских в Петербурге и сбежал из отдела

CentralAsia (UZ) -  Полиция Санкт-Петербурга объявила в розыск узбекистанца, бойца смешанного стиля (ММА) Бунеда Тухтаева, напавшего на правоохранителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщается, 8 декабря, «боец агрессивно вел себя с оперативниками центра противодействия экстремизму». Он ударил одного из сотрудников и попытался скрыться. Однако полицейские задержали Тухтаева и доставили в отдел.

На следующий день мужчина сумел сбежать из участка. Он попросился в туалет, после чего его привели в комнату предварительного задержания. Боец сумел выйти оттуда незамеченным вместе с одним из сотрудников.

По данным источника, изначально Тухтаев подозревался в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами. После побега и нападения на полицейского в отношении бойца составлены также материалы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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