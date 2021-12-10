Замглавы МИД Таджикистана и Узбекистана обсудили в Душанбе двустороннее сотрудничество
- Таджикистан, общество
- 20:45, 10 декабря 2021
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CentralAsia (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Содик Имоми принял заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Фурката Сидикова, который находится в Душанбе для участия в 11-м ежегодном совещании заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, сообщила пресс-служба МИД РТ.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы таджикско-узбекского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфера.
Представители МИД двух стран также обменялись мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций.
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