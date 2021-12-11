Германия исключит Монголию из списка высокого риска COVID-19

CentralAsia (MNG) - Обновляя список стран, сильно затронутых болезнью COVID-19, власти Германии объявили, что пять стран будут исключены из списка высокого риска в воскресенье, 12 декабря.

Новые обновленные списки были опубликованы Институтом Роберта Коха (Robert Koch Institute - RKI), который является органом Германии, ответственным за профилактику заболеваний и борьбу с ними. Согласно объявлению, следующие страны больше не будут входить в список высокого риска:

Армения

Иран

Монголия

Филиппины

Румыния

Исходя из действующих правил въезда в Германию, это решение означает, что с 12 декабря вакцинированные и выздоровевшие путешественники, прибывающие в Германию из одной из упомянутых выше стран, будут обязаны соблюдать менее строгие правила въезда, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Путешественникам из Армении, Ирана, Монголии, Филиппин и Румынии, которые были полностью вакцинированы или вылечились от болезни COVID-19, больше не нужно будет регистрировать свой въезд перед поездкой в Германию.

Более того, путешественники из этих стран также будут освобождены от карантина.

С другой стороны, строгие правила въезда будут по-прежнему применяться к невакцинированным и неизлечившимся путешественникам, которые прибывают в Германию из одной из стран, которые должны быть исключены из списка высокого риска. Они могут въезжать в Германию только для абсолютно необходимых целей при условии соблюдения правил въезда, таких как требования к тестированию и карантину.

Что касается списка высокого риска Германии, то в него не добавлено никаких новых стран. Тем не менее, в настоящее время список включает Швейцарию, Польшу, Лихтенштейн и несколько других стран ЕС / Шенгенской зоны, таких как Хорватия, Бельгия, Греция, Латвия, Литва, Австрия, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия.

Как и в случае со списком высокого риска, список регионов Германии с вариантами вируса также остался без изменений. В настоящее время список вариантов вируса включает Ботсвану, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Зимбабве и Южную Африку.

Ранее немецкие лидеры договорились ввести более строгие ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 и его нового варианта. Со 2 декабря всем лицам, не прошедшим вакцинацию или выздоровевшим от вируса, отказывают в доступе в несколько закрытых помещений.

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