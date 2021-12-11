За сутки в Монголии выявлено 284 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 284 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 386 тыс. 384.

Из новых случаев 166 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 116 были выявлены в регионах страны, и 2 завозные, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 305 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 861 — в тяжелом, 371 — в критическом и 65 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 3 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 958.

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