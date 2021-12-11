Бустерная прививка повышает эффективность вакцины в борьбе с омикрон-штаммом на 70-75% - исследование

CentralAsia (CA) - Специалисты Британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения пришли к выводу, что бустерные прививки способны на 75% повысить эффективность вакцины в борьбе с омикрон-штаммом, пишет Financial Times.

Они провели исследование с участием 581 человека с подтвержденным заражением штаммом «омикрон». Выяснилось, что две стандартные прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech обеспечивают «гораздо более низкий» уровень защиты от омикрон-штамма, чем от дельта-штамма. Однако с введением третьей дозы эффективность препаратов растет до 70-75%.

Глава отделения иммунизации агентства Мэри Рэмсэй сообщила, что это предварительные оценки и к ним нужно относиться с осторожностью. При этом она, однако, предположила, что спустя несколько месяцев после второй прививки вакциной против коронавируса возникает «больший риск заразиться омикрон-штаммом, чем в случае с «дельтой».

Помимо этого, исследование показало, что «омикрон» в два раза легче передается между людьми, чем «дельта». Кроме того, люди, которые ранее переболели COVID-19, более подвержены заражению омикрон-штаммом, чем дельта-штаммом.

В Британском агентстве по безопасности в сфере здравоохранения также пришли к выводу, что к середине декабря «омикрон» может стать доминирующим вариантом, сместив с этой позиции «дельту».

В среду, 8 декабря, об эффективности бустерной прививки против омикрон-штамма заявили Pfizer и BioNTech. Проведенные исследования показали, что у пациентов, которые получили две дозы вакцины, титр нейтрализации против омикрон-штамма снижается более чем в 25 раз, по сравнению с оригинальным штаммом. Это показывает, что стандартной прививки недостаточно для того, чтобы защититься от заражения, отметили компании.