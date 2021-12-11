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В Узбекистан доставили партию вакцины «Спутник Лайт»

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан получил 200 доз российской вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили 10 декабря пресс-службе Минздрава республики.

Ранее в республику уже доставлялось 7,5 тыс. доз этого препарата.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. Для этого применяются российская вакцина "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и американские препараты Moderna и Pfize. По последним данным, в республике с населением около 35 млн человек для вакцинации уже использовано более 40 млн доз вакцин.

Российская вакцина "Спутник V" была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Весной того же года был организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник V" в Узбекистане. К настоящему времени в стране налажено серийное производство российского препарата, который активно применяется в ходе кампании по вакцинации населения.

Всего в Узбекистане зафиксировано 195 246 случаев заражения коронавирусом, 191 976 пациентов (98%) выздоровели, 1 430 умерли.

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