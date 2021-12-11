В Казахстане выявили за сутки 568 случаев заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки, 10 декабря, в Казахстане зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 978 930 случая.
11 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки.
На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 364 человека (–18 510+ и 2 854 КВИ-), из них в стационарах находятся – 4 184 пациента, на амбулаторном уровне – 17 180 пациентов.
В республике 1 132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 947 583 человека от COVID-19.
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