экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане выявили за сутки 568 случаев заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки, 10 декабря, в Казахстане зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 978 930 случая.

11 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки.

На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 364 человека (–18 510+ и 2 854 КВИ-), из них в стационарах находятся – 4 184 пациента, на амбулаторном уровне – 17 180 пациентов.

В республике 1 132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 947 583 человека от COVID-19.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане задержан подозреваемый в совершённом в России 24 года назад убийстве двух сестёр
  • В Казахстане выявили за сутки 568 случаев заражений коронавирусом
  • В Узбекистане по итогам года ожидаются темпы экономического роста около 6,5-7,2%, - Центробанк РУз


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com