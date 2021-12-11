В Казахстане задержан подозреваемый в совершённом в России 24 года назад убийстве двух сестёр

- Казахстан, происшествия
- 11:37, 11 декабря 2021
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CentralAsia (KZ) - Казахстанца, подозреваемого в двойном убийстве, совершенном 24 года назад в Омске, задержали в Павлодаре. Все это время мужчина находился в межгосударственном розыске, передает Tengrinews.kz.
Как рассказал начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, задержанного опознала по ориентировке сотрудница миграционной службы ДП региона.
"54-летний гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве двух сестер на территории Российской Федерации, был установлен сотрудником полиции при приеме документов по определению гражданства", - рассказал Масимов.
По данным полицейского, двойное убийство задержанный совершил в марте 1997 года в Омске. По версии следствия, в ходе словесной ссоры мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову 25-летней девушки и нанес ножевые ранения ее 22-летней сестре. От полученных травм обе скончались на месте.
"После совершения тяжкого преступления мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в межгосударственный розыск. В настоящее время направлено уведомление инициатору розыска - УМВД России по Омской области", - отметил Масимов.