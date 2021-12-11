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За сутки в Узбекистане выявлено 278 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 10 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 195 524. В течение прошедших суток зафиксированы 278 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1434 летальных исходов).

За день выздоровели 284 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 192 260).

На лечении находятся 1 830 больных коронавирусом.

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