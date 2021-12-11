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В Бразилии вынесли приговор по делу о гибели 242 человек при пожаре в ночном клубе

CentralAsia (CA) -  Спустя почти девять лет суд в Бразилии вынес приговор по делу о гибели 242 человек при пожаре в ночном клубе. Об этом сообщает BBC News.

Судья признал виновными четырех человек. Двух владельцев ночного клуба Kiss приговорили к 19,5 и 22,5 годам лишения свободы. Помимо этого, 18 лет тюрьмы получили вокалист и помощник музыкальной группы, которая выступала в ночь пожара.

Пожар в клубе произошел 27 января 2013 года в бразильском городе Санта-Мария. На момент происшествия в клубе находились около тысячи человек. Причиной возгорания стало пиротехническое шоу: из-за искры от фейерверка загорелся флаг, после чего огонь стал распространяться дальше. В клубе началась паника, поскольку посетители пытались пробраться к единственному запасному выходу. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения техники безопасности в ночном клубе.

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