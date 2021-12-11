США приостановили поставку военной помощи Украине на $200 млн

CentralAsia (CA) - США подготовили пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн, но приостановили процесс ее поставки, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным издания, помощь заморозили вопреки просьбам Киева и призывам некоторых американских законодателей. Такое решение администрация Соединенных Штатов приняла, чтобы предоставить время для дипломатического урегулирования ситуации между Россией и Украиной и снизить напряженность.

Как отметили собеседники телеканала, инициатива находится на рассмотрении у президента уже три-четыре недели. Джо Байден должен был одобрить пакет и объявить о новых мерах поддержки на прошлой неделе, но Белый дом решил пока отложить принятие окончательного решения.

Собеседник телеканала, знакомый с позицией украинского правительства, рассказал, что Киев не понимает, почему помощь заморозили. По его данным, власти запросили у США технику еще месяц назад и получили положительный ответ.

Не уточняется, что именно входит в новый пакет мер. Источники NBC сообщили, что Украина запрашивала у США системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Javelin, радиолокационные системы и другую технику, а также медикаменты.

По информации источников телеканала, американская администрация при этом рассматривает другие меры военной помощи Украине, включая расширенный пакет, который одобрят в случае агрессии со стороны России.