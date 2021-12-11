Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии посетит Узбекистан и Казахстан

- Узбекистан, политика
- 15:03, 11 декабря 2021
- Просмотров: 436
CentralAsia (UZ) - Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Узбекистан и Казахстан с 11 по 16 декабря текущего года.
В состав делегации США также войдут заместитель помощника государственного секретаря США Кара МакДональд и другие официальные лица Госдепартамента.
Делегация примет участие в диалоге о стратегическом партнерстве между США и Узбекистаном и проведет двусторонние встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками.
В ходе этих переговоров стороны обсудят двусторонние и региональные вопросы, включая вопросы региональной безопасности, обеспечения прав человека и торговли.
Дональд Лу и Кара Макдональд также проведут встречи с представителями гражданского общества.