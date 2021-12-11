ООН выпустила доклад о масштабной коррупции в спорте

CentralAsia (CA) - Огромный приток денег в мир спорта привел к тому, что сегодня многие состязания тесно связаны с преступными сетями и коррупционными схемами. Объем незаконных ставок в спорте достигает 1,7 трлн долларов, сообщается на сайте ООН.

Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности. Это – первый доклад, который касается коррупции в спорте. Он дает представление об ошеломляющих масштабах взяточничества и финансовых махинаций в мире спорта на глобальном, региональном и национальном уровнях.

«Коррупция в спорте – явление не новое, мошеннические действия в связи со спортивными соревнованиями наблюдались еще во времена древних Олимпийских игр, но за последние два десятилетия преступная деятельность в этой области значительно активизировалась», – говорится в пресс-релизе Управления ООН.

Его авторы отмечают, что глобализация, огромный приток денег, быстрый рост легальных и нелегальных ставок в спорте, достижения в развитии технологий, новые формы проведения спортивных соревнований, делают спорт все более привлекательным для преступных сетей, стремящихся использовать его для получения незаконной прибыли.

Новый доклад был разработан в партнерстве с почти 200 экспертами. В нем представлен самый глубокий на сегодняшний день обзор ситуации с преступностью в спорте. Среди экспертов были представители правительств, спортивных организаций, частного сектора, академических кругов и других заинтересованных сторон.

Они не только проанализировали проблемы, но и предложили методику эффективной борьбы с преступностью и коррупцией.

В документе рассматривается широкий круг вопросов, эксперты проанализировали незаконные ставки, манипуляции в ходе соревнований, злоупотребления в спорте, формы коррупции во время проведения крупных спортивных мероприятий и причастность к спорту организованной преступности.

В докладе освещаются также меняющийся ландшафт спорта и его связь с коррупционными скандалами. Авторы исследования вновь напоминают, что в мире честного состязания не должно быть места взяточникам.

Документ был представлен по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции, которая 13 декабря стартует в Египте.