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В Таджикистане прививку от COVID-19 получило более 55% населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (TJ) -  Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, 10 декабря провел заседание Штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19.

Как было озвучено в ходе заседания, по данным Министерства здравоохранения, количество вакцинированных людей в Таджикистане приближается к 4 миллионам.

По состоянию на 10 декабря 2021 года, вакцины получили 3 миллиона 222 тысячи 924 человека (55,3%) населения страны.

В целом в Таджикистане необходимо вакцинировать 5 миллионов 826 тысяч 301 человека. По данным Минздрава, вакцинация в Душанбе завершена.

По данным Минздрава, на данный момент 2 677 138 человек (45,9%) получили вторую дозу вакцины.

Вакцинация в Таджикистане обязательна для людей старше 18 лет.

Коронавирус в Таджикистане
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