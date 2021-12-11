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В Узбекистане жертв насилия будут лечить бесплатно

CentralAsia (UZ) -  Жертв притеснений и насилия в Узбекистане будут осматривать и лечить бесплатно. Это предусмотрено законом «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий прав женщин, находящихся в тяжелом социальной положении», сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана. Документ вступил в силу 10 декабря текущего года.

В закон «О защите женщин от преследований и насилия» внесена поправка, которой органам по труду поручается содействовать занятости и профессиональной ориентации женщин, столкнувшихся с семейными проблемами и применением насилия.

Закон «Об органах самоуправления граждан» дополнен требованием к махаллинским комитетам принимать участие в выявлении лиц, подвергших женщин и детей преследованиям и насилию или склонных к таким действиям, и проводить с ними профилактическую работу.

Председателю схода граждан предоставлены полномочия определять меры по защите пострадавших женщин и незамедлительно сообщать о фактах притеснений и насилия в соответствующие центры реабилитации и адаптации женщин и органы внутренних дел.

До 2018 года в Уголовном и Административном кодексах Узбекистана не существовало термина «домашнее насилие». За последние три года в стране принято восемь нормативно-правовых актов, в том числе два закона по совершенствованию системы профилактики насилия в семье. При Министерстве по поддержке махалли и семьи созданы 29 центров реабилитации и адаптации женщин, которые финансируются за счет госбюджета.

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