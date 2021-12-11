Большинство заболевших в США омикрон-штаммом были вакцинированы, - отчет

CentralAsia (CA) - Большинство заболевших в США омикрон-штаммом коронавируса прошли вакцинацию от инфекции. Такие данные опубликованы в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Reuters.

По данным ведомства, 34 из 43 случаев заболевания выявили у прошедших вакцинацию, 14 человек из них также получили бустерную дозу препарата. При этом специалисты отметили, что пять человек заразились менее чем через 14 дней после полной вакцинации, когда организм еще не получил полную защиту.

Новый штамм коронавируса обнаружили в начале ноября. Первые заражения произошли в ЮАР и Ботсване, затем его обнаружили в Европе, Азии и США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что первоначальные отчеты говорят о том, что люди с омикрон-штаммом имеют тенденцию к более легкому течению заболевания.

Также в ВОЗ отмечали, что об эффективности вакцин против омикрон-штамма судить пока рано. «Необходимо получить больше данных для оценки, могут ли имеющиеся у омикрон-варианта мутации приводить к снижению иммунной защиты, полученной от вакцины», — говорила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.