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Президент Узбекистана впервые проведет открытый диалог с медработниками

CentralAsia (UZ) -  В ближайшие дни пройдет открытый диалог президента с представителями сферы здравоохранения на тему «Медицина Узбекистана – во имя чести и достоинства человека». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РУз.

«Это уникальная возможность напрямую обратиться к президенту по проблемам, касающимся национальной системы здравоохранения. Ни один вопрос не останется без внимания президента», – отмечается в сообщении.

Свои вопросы и предложения представители сферы могут присылать по номеру 1295.

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