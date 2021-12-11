ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле, в которых погибли двое человек

CentralAsia (CA) - «Исламское государство» взяло на себя ответственность за два взрыва в столице Афганистана Кабуле, произошедших накануне. Об этом сообщает в Twitter телеканал Shamshad News.

«ИГ взяло на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле», — говорится в сообщении.

О взрывах в столице стало известно накануне, 10 декабря. По официальным данным, двое человек погибли, еще четверо были ранены. Оба взрыва прогремели около 15:25 по местному времени в районе Даште-Барчи, где преимущественно проживают шииты-хазарейцы (представители этнического и религиозного меньшинства страны).

За несколько дней до этого, 7 декабря, взрыв произошел в районе Кабула Джой Шир. Информации о погибших и пострадавших не поступало, причиной случившегося стала заложенная у дороги мина.