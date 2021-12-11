Польская разведка обнародовала запись переговоров офицера КГБ о том, как приземлять самолет с Романом Протасевичем

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал на своей странице в Facebook запись переговоров диспетчера минского аэропорта и пилота лайнера Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (власти Белоруссии признали его экстремистским) Роман Протасевич. Сообщение с содержанием записи также доступно на официальном сайте польского правительства.

На записи слышно, что диспетчер и пилот общаются по-английски, однако во время переговоров сотрудника минского аэропорта по-русски консультирует посторонний человек. Сперва диспетчер сообщает командиру самолета, что, по поступившей ему информации, на борту лайнера находится бомба. Когда диспетчер замолчал, некий мужчина по-русски попросил его продолжить.

После этого диспетчер рекомендовал пилоту приземлиться в Минске. Тот в ответ спросил, откуда именно поступила эта рекомендация. Неизвестный подсказал диспетчеру: «По нашей рекомендации», после чего сотрудник аэропорта повторил эту фразу пилоту.

Затем диспетчер сам обратился к неизвестному, переводя ему вопрос пилота: «Он говорит: «Код диспетчера желтый или красный?», на что мужчина отвечает: «Ну, красный скажи. Красный».

Накануне, 9 декабря, прокуратура Польши сообщила, что следствие пришло к выводу, что на борту лайнера Ryanair не было угрозы взрыва. Польская сторона утверждает, что 23 мая этого года в диспетчерской минского аэропорта находился агент КГБ и давал указания авиадиспетчеру, который контактировал с пилотом самолета. «Именно офицер принял решение о посадке самолета в Минске. При этом офицер КГБ поддерживал постоянный телефонный контакт с человеком, которому он докладывал о текущей деятельности, связанной с самолетом», — заявили в прокуратуре.

Инцидент с самолетом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, произошел в мае. В аэропорту Минска заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе. В то же время в авиакомпании сообщили РБК, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Самолет находился в минском аэропорту более пяти часов, но за это время опасных предметов на борту не нашли. Однако белорусские силовики сняли с рейса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот канал активно освещал митинги в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года. Против журналиста в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками. Вместе с ним с самолета сняли его 23-летнюю подругу, гражданку России Софью Сапегу. Позднее оба были арестованы.

Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков. Он признал свою вину, о чем заявил в ходе интервью на белорусском государственном телеканале. Однако родители Протасевича полагают, что сын дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать с властями Белоруссии после пыток.