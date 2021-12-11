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Афганская авиакомпания Kam Air возобновит рейсы между Кабулом и Ташкентом

CentralAsia (UZ) -  Афганская авиакомпания Kam Air с 14 декабря возобновляет пассажирское авиасообщение между Кабулом и Ташкентом, сообщили в Uzbekistan Airways.

«У нас хорошая новость - мы возобновляем рейсы с 14 декабря», ғ сообщили в представительстве авиаперевозчика в Узбекистане.

Представитель Kam Air отметил, что на первоначальном этапе пассажирские авиарейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

В конце ноября афганское агентство Bakhtar со ссылкой на заявление главы Kam Air Замари Камгара сообщало, что авиасообщение между Кабулом и Ташкентом может возобновиться в начале декабря.

По словам Камгара, проблема с воздушным транзитом была решена.

Однако узбекская сторона тогда заявила, что ничего не знает о возобновлении регулярного авиасообщения между Кабулом и Ташкентом.

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