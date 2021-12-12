В Турции испытали беспилотник с лазерным оружием, способный уничтожать взрывные устройства

CentralAsia (CA) - В Турции прошли первые в мире испытания беспилотного летательного аппарата с лазерным оружием, сообщает агентство Anadolu. Он совершил успешные выстрелы с дистанций 500 м, 300 м и 100 м

Дрон Eren создали оборонные компании Tubitak и Asisgard при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции. Название разработке дал глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Беспилотник способен уничтожать взрывные устройства: боеприпасы и самодельные бомбы, заявил агентству заместитель комиссара полиции Айкут Эроглу. Максимальная высота полета дрона составляет 3 тыс. м.

По словам Эроглу, Eren поможет обойтись без привлечения саперов. По завершении испытаний дрон передадут вооруженным силам страны.

Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 есть на вооружении украинской армии, в 2019 году Киев закупил у Анкары шесть дронов. На Bayraktar есть системы лазерного наведения, они способны нести до четырех ракет. Беспилотники могут поразить цель на расстоянии до 8 км, однако ряд модификаций позволяет поражать цели, находящиеся на расстоянии до 16 км.