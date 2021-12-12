К развалу СССР привели изжившая себя экономика и слабая воля властей, - Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - К развалу СССР привели несколько причин, одна из них — проводимая властями экономическая политика, заявил в эфире канала «Россия 24» первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы. Руководство экономического блока должно было вовремя заметить и сделать изменения в управлении экономикой, что не было сделано. Все наработанные ресурсы постепенно истощались, мы приближались прежде всего к краху в экономике», — сказал он.

По словам Назарбаева, к концу существования СССР «новое руководство, которое пришло и объявило перестройку и демократизацию, недостаточно имело воли». «Такие изменения в Советском Союзе надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», — считает он.

«Потом объективные факторы — помните, в Вильнюсе, в Прибалтике, начались волнения», — заявил Назарбаев, имея в виду в том числе события 1991 года у Вильнюсской телебашни: после провозглашения Литвой независимости там начались столкновения между сторонниками отделения и советскими военнослужащими. «И никто из руководства Советского Союза, в том числе [президент СССР Михаил Горбачев], не объяснил, что там произошло», — добавил экс-президент Казахстана. По его мнению, это отвернуло балтийские республики от Советского Союза.

Наконец, заявил Назарбаев, решение РСФСР принять Декларацию о государственном суверенитете стало «сигналом для всех, что все могут объявить независимость». «Все факторы привели к тому, что СССР заканчивал свое существование. Так мы подошли к путчу», — сказал он.

Горбачев ранее говорил, что к распаду прежней политической системы привели отношения между республиками в составе Советского Союза. По словам первого и единственного президента СССР, у союзных республик возникло свое государственное понимание, с которым нужно было считаться и реформировать внутреннюю политику, однако это не было вовремя сделано.

8 декабря 1991 года главы России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Белоруссии (Станислав Шушкевич) подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» (Беловежские соглашения). В документе говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». Де-факто последним днем СССР стало 25 декабря, когда Горбачев заявил о своей отставке, а красный флаг над Кремлем заменили на российский бело-сине-красный.

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