Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии

CentralAsia (CA) - Злоумышленники взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщил его офис в соцсети.

По его данным, хакеры контролировали аккаунт «очень недолго». «Twitter был оповещен и учетная запись была немедленно защищена», — говорится в сообщении.

В офисе премьера также сообщили, что в течение короткого времени, пока аккаунт был взломан, «любые опубликованные твиты должны игнорироваться», однако там не уточнили, в какое именно время произошел инцидент и когда он закончился.

В Twitter заявили, что предприняли все необходимые шаги по восстановлению контроля над аккаунтом сразу, как только получили информацию о взломе, заявили в соцсети, передает Reuters. Расследование не выявило признаков того, что какие-то другие аккаунты также были скомпрометированы.

Bloomberg пишет, что во время взлома аккаунта Моди был опубликован твит, сообщавший, что Индия официально наделила биткоин статусом законного платежного средства. В нем также говорилось, что страна закупила криптовалюту, которую она будет распространять среди граждан.

Аккаунт Моди в Twitter уже взламывали больше года назад, в сентябре 2020 года. Тогда в аккаунте появилась запись о том, что он взломан Джоном Уиком, героем одноименного фильма, которого сыграл Киану Ривз. После этого хакеры опубликовали через учетную запись Нарендры Моди несколько твитов с призывом жертвовать криптовалюту в фонд, который премьер-министр создал для борьбы с COVID-19.