Президент России рассказал, как 1990-е подрабатывал таксистом

CentralAsia (CA) - Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что в 90-х годах подрабатывал частными перевозками. Об этом он заявил в фильме "Новая история", трейлер которого опубликован на российском телеканале.

"Иногда приходилось подрабатывать и перевозками. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, это тоже было", — рассказал глава Кремля.

В 2018 году в интервью для фильма "Путин" политического обозревателя ВГТРК, пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова, президент РФ говорил только о готовности работать таксистом в 1990-е. Мол, дошел до того, когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы. Тогда нынешний президент РФ был главой его предвыборного штаба.

"Я даже думал, что делать может в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому, когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал", — рассказывал тогда Путин.

В фильме "Новая история" он также рассказал о минимум одном сотруднике ЦРУ среди советников, работавших в правительстве в 1990-е годы. "Среди этих советников был не один, наверное, но один точно был кадровый сотрудник Центрального разведуправления США, который не имел права в соответствии с законами своей страны заниматься коммерческой деятельностью. В конце концов дело вылилось в судебные процессы. В ходе этого судебного процесса выяснилось, что он был кадровым сотрудником ЦРУ", – рассказал Владимир Путин.