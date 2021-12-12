Пандемию не удастся победить в ближайшие четыре года, - глава Минздрава Германии

CentralAsia (CA) - Победить коронавирусную инфекцию в ближайшие годы вряд ли возможно, заявил в интервью Bild министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. Он возглавил ведомство 8 декабря.

«Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами», — сказал Лаутербах. По его словам, одна из причин — появление новых штаммов SARS-CoV-2. «[Новые] варианты часто возникают у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями», — заявил министр.

Новый глава Минздрава — врач-эпидемиолог и сторонник обязательной вакцинации. Он считает, что благодаря хорошо организованной прививочной кампании «даже новые варианты практически не будут представлять опасности» и инфекция не будет распространяться дальше.

Однако, по словам Лаутербаха, судя по тому, что известно о новом омикрон-штамме, просто вакцинации без последующей бустерной прививки, «вероятно, будет недостаточно». Нужно ли будет вводить четвертую дозу, «будет во многом зависеть от того, насколько серьезно человек заболел «омикроном» и появятся ли другие мутации», заявил он.

Ранее бундестаг одобрил требование об обязательной вакцинации для некоторых категорий работников в Германии: сотрудникам медучреждений и домов престарелых необходимо к середине марта 2022 года полностью привиться от COVID-19. Также власти приняли поправки, которые расширяют полномочия федеральных земель по борьбе с коронавирусом, например закрывать клубы, дискотеки и рестораны, а также отменять спортивные и развлекательные мероприятия.

В начале декабря власти Германии решили ужесточить антикоронавирусные ограничения, в частности запретить непривитым и не переболевшим коронавирусом посещать непродовольственные магазины, кинотеатры, театры и рестораны.

По данным Института Роберта Коха, в Германии полностью привиты 57,8 млн человек, или 69,5% населения, хотя бы одну дозу препарата получили 60,3 млн (72,5%). Ревакцинацию прошли примерно 22,5%.